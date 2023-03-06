Принес победу над дублем "Реала": Зозуля забил дебютный гол за новый клуб в Испании (видео)

Украинский нападающий Роман Зозуля отметился дебютным голом за испанский "Райо Махадаонда", к которому присоединился в конце прошлого года.

33-летний украинец помог своей команде одержать победу над "молодежкой" мадридского "Реала" в матче 26-го тура третьего испанского дивизиона.

Зозуля начал поединок на скамейке для запасных, но вышел на поле на 79-й минуте при счете 0:1 в пользу соперников.

Через девять минут после появления украинца "Райо Махадаонда" удалось сравнять счет. А на четвертой компенсированной минуте команда Зозули вырвала победу – Роман прицельно направил мяч головой в угол после навеса со штрафного.

Видео гола Зозули

Таким образом, "Райо Махадаонда" выиграл со счетом 1:2 и поднялся на восьмое место в турнирной таблице.

Для Зозули этот матч стал шестым в составе новой команды. В этом сезоне в активе украинца один забитый мяч.

Напомним, в прошлом сезоне Зозуля играл в Сегунде (второй дивизион Испании – прим.) за "Фуэнлабраду". На его счету 37 матчей, 3 забитых гола и 3 результативных передачи.

С начала захватнической войны, которую Россия в 2014 году развязала против Украины, Роман активно занимается волонтерством и поддерживает ВСУ.

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