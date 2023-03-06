Принес победу над дублем "Реала": Зозуля забил дебютный гол за новый клуб в Испании (видео)

Украинский нападающий забил головой на последних минутах матча.
Украинский нападающий Роман Зозуля отметился дебютным голом за испанский "Райо Махадаонда", к которому присоединился в конце прошлого года.
33-летний украинец помог своей команде одержать победу над "молодежкой" мадридского "Реала" в матче 26-го тура третьего испанского дивизиона.
Зозуля начал поединок на скамейке для запасных, но вышел на поле на 79-й минуте при счете 0:1 в пользу соперников.
Через девять минут после появления украинца "Райо Махадаонда" удалось сравнять счет. А на четвертой компенсированной минуте команда Зозули вырвала победу – Роман прицельно направил мяч головой в угол после навеса со штрафного.
Видео гола Зозули
Таким образом, "Райо Махадаонда" выиграл со счетом 1:2 и поднялся на восьмое место в турнирной таблице.
Для Зозули этот матч стал шестым в составе новой команды. В этом сезоне в активе украинца один забитый мяч.
Напомним, в прошлом сезоне Зозуля играл в Сегунде (второй дивизион Испании – прим.) за "Фуэнлабраду". На его счету 37 матчей, 3 забитых гола и 3 результативных передачи.
С начала захватнической войны, которую Россия в 2014 году развязала против Украины, Роман активно занимается волонтерством и поддерживает ВСУ.
Читайте также:
Малиновский помог "Марселю" одержать победу над жертвой "Шахтера" в чемпионате Франции (видео)
"Ливерпуль" нанес унизительное поражение "Манчестер Юнайтед" в центральном матче тура АПЛ (видео)
"Арсенал" с Зинченко совершил суперкамбэк, "Челси" без Мудрика прервал свою ужасную серию в АПЛ