"Принимаю предложение": Андрей Шевченко официально выдвинут кандидатом на пост президента УАФ

Знаменитого футболиста и бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко официально выдвинули кандидатом на избрание президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как сообщается на официальном сайте организации, по состоянию на 12 декабря 2023 года администрация Украинской ассоциации футбола получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов УАФ. Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Шевченко.

"Кандидатура на избрание президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны как минимум 1/3 постоянных членов УАФ", – говорится в Уставе Украинской ассоциации футбола.

Как известно, постоянными членами УАФ являются 27 организаций. Соответственно, 1/3 составляют девять из них. Следовательно, Шевченко официально преодолел минимальный порог, необходимый для выдвижения на пост президента УАФ.

Новый президент Украинской ассоциации футбола должен быть избран на внеочередном заседании Конгресса УАФ, который состоится 25 января 2024 года в столичном Доме футбола.

Сам Шевченко в своем аккаунте в Facebook уже подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента УАФ.

"Я благодарен постоянным членам Украинской ассоциации футбола за их инициативу – выдвинуть мою кандидатуру на должность Президента УАФ.

Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, которая требует внимания. Особенно в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят.

Я благодарю за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на должность Президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций. О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах", – написал Шевченко.

Напомним, с 2015 года пост президента Украинской ассоциации футбола занимает Андрей Павелко. Однако в феврале 2023 года суд отстранил функционера от должности президента УАФ по подозрению в хищении средств во время строительства завода по производству футбольной травы. С июня этого года Павелко находится под стражей без права внесения залога.

Павелко остается в СИЗО

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