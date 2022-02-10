"Принуждает к неестественным половым актам": звезду "Баварии" обвинили в жестоком обращении с животными

Мюллер зарабатывает 200 евро за дозу замороженной лошадиной спермы.

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер оказался в центре скандала. 32-летнего футболиста обвинили в жестоком обращении с животными.

Об этом сообщает SPORT1.

Мюллер подвергся резкой критике со стороны благотворительной организации по защите прав животных Peta после того, как выяснилось, что жеребец Д'Ави по прозвищу Дэйв получил травму при подготовке к сезону размножения. Мюллер и его жена Лиза управляют конной фермой Gut Wettlkam и берут 200 евро за дозу замороженной лошадиной спермы.

"Ужасно, что самозванные любители лошадей принуждают находящихся под их опекой животных к неестественным половым актам, чтобы получить от них максимальную прибыль. Травм, которые Д'Ави получил под наблюдением Лизы и Томаса Мюллер, можно было избежать, они были лишними", – возмутилась представитель Peta Яна Хогер.

В этом сезоне на счету Мюллера 20 поединков, в которых он забил 7 голов и оформил 16 результативных передач.

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