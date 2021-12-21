Приняла вызов: сексуальная украинка в UFC подерется с соперницей, которую назвала "наркоманкой"

Марина Мороз вернется в октагон поединком с Марией Агаповой.

Единственная представительница Украины в самом престижном промоушене смешанных единоборств UFC Марина Мороз проведет бой с представительницей Казахстана Марией Агаповой.

Как сообщает MMAJunkie, поединок состоится 5 марта 2022 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 272.

Интересно, что раньше Мороз и Агапова серьезно поскандалили. Украинка во время прямого эфира в Instagram заявила, что Агапова регулярно употребляет наркотические вещества. Также она якобы с ножом угрожала бойцам, из-за чего ее выгоняли из нескольких залов.

Спортсменка родом из Казахстана в ответ вызвала Марину на бой.

"Во-первых, она завидует мне. Во-вторых, она подлая. Она пыталась разрушить мою карьеру. Я потеряла спонсорство из-за ее интервью и попала в неприятную ситуацию, поэтому хочу наказать эту с**у.

Мы вместе тренировались, были в одной команде. Но после моего ухода она начала лгать обо мне. Я потеряла спонсоров, поклонников. Это суперподлый поступок. Я ушла не потому, что была наркоманкой или угрожала кому-то ножом, а потому, что поругалась с одним парнем.

Она наговорила обо мне много дерьма. Она лгала, и меня это выбесило. Также она бросила моего менеджера на деньги. Он очень приятный парень, а она обманула его. Мороз - плохой человек, я хочу надрать ей зад и набить лицо.

Она просто хотела меня унизить. Я ушла из зала, у меня были проблемы со здоровьем, и она использовала это, чтобы разрушить мою карьеру. Если ты хочешь говорить, то будь готова ответить за слова", - приводит слова Агаповой MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что Мороз начала продавать свои интимные фото, что вызвало неоднозначную реакцию среди ее подписчиков в Instagram.

Мороз начала свою карьеру в UFC в 2015 году. В активе украинки 10 побед и три поражения. 5 июня она должна была провести бой против француженки Менон Фиоре, но он был отменен из-за травмы Марины.

В послужном списке Агаповой 10 побед и два поражения.

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