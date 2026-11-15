Принято окончательное решение касательно участия России в молодежном чемпионате мира по хоккею

Владимир Путин на хоккее / © Associated Press

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Сборная России по хоккею не выступит на молодежном чемпионате мира (U-20).

Соответствующее решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF).

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Причиной стала принципиальная позиция ряда участников турнира касательно допуска россиян, в том числе хозяйки соревнований Канады, правительство которой отказалось выдавать визы хоккеистам из страны-оккупанта.

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В IIHF также отметили, что рассмотрели возможность переноса чемпионата мира в другую страну, однако в конце концов решили не менять место проведения турнира и согласились с позицией канадских властей.

Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Напомним, 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных турниров, обязав IIHF разрешить сборным страны-агрессора участвовать в мировых соревнованиях.

После этого было объявлено, что сборная России заменит Норвегию в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею.

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Также сообщалось, что под угрозой находится место сборной Украины в элитном дивизионе взрослого чемпионата мира по хоккею, куда наша команда вернулась впервые за 20 лет.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не пустит сборную России на молодежный чемпионат мира по хоккею, несмотря на решение CAS об отмене отстранения РФ от международных турниров.

Ряд европейских сборных, включая Финляндию, Норвегию, Данию, Латвию, Чехию, Швецию, Францию и Австрию уже заявили, что будут бойкотировать матчи с российской командой на взрослом мировом первенстве. Кроме того, из-за потенциального участия россиян будущий ЧМ-2027 по хоккею начал терять спонсоров.

Взрослый ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

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Сборная Украины по хоккею в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.

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