Приостановлена, но не отменена: FIE обнародовала позорное заявление о дисквалификации Харлан

Международная федерация фехтования до сих пор считает "черную карточку" для украинки правомерной.

Международная федерация фехтования (FIE) не отменяла, а приостановила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира-2023 по фехтованию.

Свое решение FIE опубликовала на официальном сайте.

На специальной пресс-конференции в Милане, где проходит планетарное первенство по фехтованию, представители FIE сообщили, что Харлан сможет выступить в командном турнире на ЧМ.

Однако в FIE объяснили, что дисквалификация Харлана не отменена, а именно приостановлена. Международная федерация фехтования заявила, что считает "черную карточку" для украинки правомерной и отвечающей всем правилам.

Однако после консультаций с Международным олимпийским комитетом FIE решила позволить Харлан соревноваться на чемпионате мира для соблюдения "олимпийского духа".

Ранее СМИ сообщили, что Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан на чемпионате мира.

Дисквалификация Харлан на ЧМ по фехтованию: что известно

Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда.

Вместо рукопожатия Харлан предложила сопернице "удариться" саблями. Однако Смирнова отвергла предложение украинки и устроила провокацию.

Российская саблистка не покидала фехтовальную дорожку более 50 минут и подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения", после чего организаторы турнира дисквалифицировали Харлан.

Сообщалось, что после получения "черной карточки" Харлан грозит длительное отстранение от соревнований. Федерация фехтования Украины выразила намерения обжаловать дисквалификацию Харлан.

Сама Ольга в видеообращении эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией. Также Харлан назвала виновных в ее дисквалификации на ЧМ по фехтованию.

После громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

Скандал с Харлан и россиянкой: МОК не смолчал

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