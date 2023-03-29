"Пришел помолиться": Усик был замечен в Киево-Печерской лавре во время выселения УПЦ МП (фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBFАлександр Усик в среду утром, 29 марта, был замечен в Киево-Печерской лавре.

В день, когда УПЦ МП выселяется из Киево-Печерской Лавры, боксер пришел на богослужение.

Усик отказался давать комментарии СМИ, отметив, что пришел туда, чтобы помолиться, а не общаться с журналистами.

Усик замечен у Лавры/t.me/stranaua

Духовенство Украинской православной церкви, аффилированной с Московским патриархатом, 29 марта должно окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора аренды территории Лавры в УПЦ МП было 20 дней на выселение.

Напомним, Усик должен был 29 апреля биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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