"Пришли мне бумаги, с**ка": жертва Усика согласился на третье сражение с Фьюри

Британский боксер Дерек Чисора готов снова определить сильнейшего с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Поединок может состояться в декабре этого года.

Британский сверхтяжеловес Дерек Чисора прокомментировал высказывание чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, призвавшего его подписать контракт на их третий поединок.

В своем видеообращении британец принял вызов соотечественника.

"Тайсон, друг, достаточно нести чушь. Позвони мамочке и папе. Мамочка — Фрэнк Уоррен, а папаша — чертей Боб Арум. Скажи им, что желаешь провести со мной время, ладно? И пришли мне бумаги, с**ка", — сказал Чисора.

Чисора и Фьюри дважды встречались на ринге, в 2011 и 2014 годах. Оба раза победил Тайсон.

Как сообщает ESPN, тройной бой может состояться в декабре 2022 года в Кардиффе, Уэльсе.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта, после чего объявил о завершении карьеры.

На счету Чисоры 33 победы (23 – нокаутом) и 12 поражений. За свою карьеру дважды встречался на ринге с украинскими боксерами. В феврале 2012 года Дерек единодушным решением судей уступил Виталию Кличко в поединке за пояс WBC, а в октябре 2020 года британец единогласным судейским решением проиграл Александру Усику в бою за статус обязательного претендента на титул WBO. В последнем поединке Чисора победил Кубрата Пулева и завоевал вакантный пояс WBA International. Титул полноценного чемпиона WBA принадлежит Александру Усику.

Напомним, что Фьюри официально заявил о возобновлении карьеры и представил нового тренера.

Читайте также:

Абсолютный чемпион мира — о Ломаченко: у меня нет ничего, кроме уважения к нему, его стране и тому, что он сделал

Эксчемпион мира – о реванше между Усиком и Джошуа: если Энтони не остановит его в самом начале, то позже сам проигрывает досрочно

"Начал работать в усиленном режиме": непобедимый украинец, находившийся в терробороне, готовится к следующему бою