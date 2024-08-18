Пришлось боксировать одной рукой: Деревянченко с травмой уступил непобедимому французу (видео)

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко проиграл французу Кристиану Мбилли в поединке, который состоялся в ночь на 18 августа в Квебеке (Канада).

По итогам 10 раундов судьи единогласно отдали победу Мбилли – 100:90, 99:91, 99:91.

Отметим, что в третьем раунде Деревянченко получил травму левой руки, после чего был вынужден до конца боя боксировать только правой.

Одержав победу над украинцем, француз защитил титулы WBC Continental Americas и WBA International.

Обзор боя Деревянченко – Мбилли

Для 38-летнего Деревянченко это шестое поражение в карьере, причем пятое в семи последних поединках. Также в его послужном списке 15 побед (10 – нокаутом).

29-летний Мбилли одержал свою 28-ю победу на профиринге (23 – нокаутом). Он до сих пор остается непобедимым.

Напомним, Деревянченко трижды имел шанс стать чемпионом мира, но так и не сумел этого сделать. В 2018 году он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу в бою за титул IBF, в 2019-м проиграл казаху Геннадию Головкину в поединке за пояса IBF и IBO, а в 2020-м проиграл Джермаллу Чарло в поединке за титул WBC.

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