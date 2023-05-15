Пришлось быстро убегать с поля: фанаты соперника сорвали "Барселоне" празднование чемпионства (видео)

Болельщики "Эспаньола" отнюдь не обрадовались триумфу своего соседа из Каталонии.

Фанаты "Эспаньола" решили сорвать "Барселоне" празднование чемпионского титула после матча 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором "сине-гранатовые" одержали выездную победу со счетом 2:4 .

Выиграв каталонское дерби, команда Хави досрочно стала чемпионом Испании. "Блаугранас" гарантировали золотые медали национального первенства за четыре тура до завершения сезона.

После финального свистка в матче с "Эспаньолом" игроки "Барселоны" собрались в центральном круге и устроили хоровод в честь завоевания чемпионства. Однако это не понравилось поклонникам их принципиального соперника.

Фанаты "попугаев" начали массово выбегать на поле, заставив футболистов "сине-гранатовых" быстро убегать в подтрибунное помещение. Кроме того, болельщики "Эспаньола" бросали разными предметами в стюардов и правоохранителей.

В настоящее время Espanyol fans ran Barcelona игроков от ребята для празднования LaLiga title.



(via @samuelmarsden ) pic.twitter.com/v3RbwuCkYI — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2023

Никто из игроков в результате инцидента не пострадал. Теперь "Эспаньолу" грозит штраф и полное или частичное закрытие стадиона на двух заключительных домашних матчах в Ла Лиге – против "Атлетико" и "Альмерии".

После поединка генеральный директор "Эспаньола" Мао Йе попросил прощения за действия фанатов и пообещал, что клуб накажет нарушителей порядка.

"Хотим извиниться перед футбольным миром за это событие. Выбежавшие на поле не представляют клуб и очень далеки от его образа. Мы сделаем все возможное, чтобы в будущем это не повторилось", – сказал функционер.

"Барселона" завоевала 27-й чемпионский титул в истории клуба. Для "сине-гранатовых" это первое чемпионство под руководством Хави, возглавившего команду в 2021 году.

В свою очередь, "Эспаньол" продолжает бороться за сохранение прописки в Примере. За четыре тура до конца чемпионата "попугаи" идут в зоне вылета, на 19-м месте. От спасительной 17-й позиции команду Луиса Гарсии отделяют 4 очка.

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