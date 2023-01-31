Пришлось извиняться: Мудрик вляпался в расистский скандал в Англии – подробности

Вингер "Челси" Михаил Мудрик, который зимой перешел в лондонский клуб из донецкого "Шахтера", неожиданно оказался в центре расистского скандала.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Английские фанаты раскритиковали футболиста сборной Украины за видеоролик на платформе TikTok, опубликованный летом прошлого года.

В нем Мудрик исполняет трек американского рэпера Lil Baby "Freestyle", выпущенный в 2017 году. В этой песне больше десяти раз звучит слово "ниггер". Это вызвало возмущение болельщиков, обвинивших Михаила в расизме.

Сам Мудрик уже извинился за свой поступок, признав вину.

"Михаил глубоко сожалеет о любом оскорблении, которое могло вызвать видео, опубликованное в его аккаунте TikTok. Хотя его намерением было просто процитировать слова песни, Мудрик сожалеет о своем решении и искренне соглашается, что это было неприемлемо", – цитирует представителя. футболиста The Sun.

Видеоролик на странице Мудрика в TikTok, который просмотрели больше 200 тысяч раз, уже удален.

Напомним, Михаил подписал с "Челси" контракт до лета 2030 года. За его переход "Шахтер" получил 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено бонусами. Трансфер Михаила стал самым дорогим зимним подписанием в истории английской Премьер-лиги.

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