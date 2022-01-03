Пришлось лечь под нож: тренер клуба Бундеслиги серьезно травмировался

Для наставника "Айнтрахта" новый год начался не слишком удачно.

В воскресенье, 2 января, главный тренер немецкого "Айнтрахта" Оливер Гласнер упал во время езды на электросамокате.

Специалист сломал скулу и был прооперирован в одной из больниц Франкфурта, сообщается на официальном сайте клуба.

Сегодняшнюю тренировку команды проводили помощники Гласнера. Ожидается, что 47-летний австриец вернется к работе через несколько дней.

"К сожалению, я потерял бдительность и упал. Лицо опухло, но в целом все нормально. Могло быть гораздо хуже", — цитируют тренера.

В этом сезоне "Айнтрахт" занимает 6-е место турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 27 очков.

Гласнер возглавил "орлов" летом 2021-го, перебравшись из "Вольфсбурга", выведшего в Лигу чемпионов.

Читайте также:

Легендарный бразильский футболист заразился коронавирусом

Заразил Месси COVID-19: в Аргентине угрожают известному ди-джею

Французского гандболиста порезали ножом в новогоднюю ночь