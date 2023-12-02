Пришлось слушать женские стоны: во время жеребьевки Евро-2024 произошел пикантный конфуз (видео)

Курьезный инцидент произошел во время церемонии жеребьевки финального турнира Евро-2024, которая состоялась в субботу, 2 декабря, в немецком Гамбурге.

В конце жеребьевки, когда пришла пора тянуть шарики со сборными из последней четвертой корзины, присутствующим на этом мероприятии, а также зрителям, которые смотрели трансляцию, пришлось слушать звуки женских стонов.

Вероятно, кто-то сломал аудиосистему, расположенную в зале. Давид Сильва, который в этот момент вытащил шарик со сборной Швейцарии, явно удивился такому звуковому сопровождению, но продолжил выполнять возложенную на него миссию.

Представители УЕФА никак не смогли повлиять на сложившуюся ситуацию, поэтому участники слушали стоны до самого конца церемонии.

Напомним, сборная Украины также получила потенциальных соперников в финальном турнире Евро-2024.

Команда Сергея Реброва, как возможный победитель плей-офф отбора Пути В, была посеяна из последней четвертой корзины и попала в группу E, где может сыграть против Бельгии, Словакии и Румынии.

Финальный турнир Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии.

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