Пришлось слушать женские стоны: во время жеребьевки Евро-2024 произошел пикантный конфуз (видео)

Звуковое сопровождение жеребьевки чемпионата Европы вызвало изумление.
Курьезный инцидент произошел во время церемонии жеребьевки финального турнира Евро-2024, которая состоялась в субботу, 2 декабря, в немецком Гамбурге.
В конце жеребьевки, когда пришла пора тянуть шарики со сборными из последней четвертой корзины, присутствующим на этом мероприятии, а также зрителям, которые смотрели трансляцию, пришлось слушать звуки женских стонов.
Вероятно, кто-то сломал аудиосистему, расположенную в зале. Давид Сильва, который в этот момент вытащил шарик со сборной Швейцарии, явно удивился такому звуковому сопровождению, но продолжил выполнять возложенную на него миссию.
Распечатано на дне pic.twitter.com/RgxkQd6Y6k— Theo (@Thogden) December 2, 2023
Представители УЕФА никак не смогли повлиять на сложившуюся ситуацию, поэтому участники слушали стоны до самого конца церемонии.
December 2, 2023
Напомним, сборная Украины также получила потенциальных соперников в финальном турнире Евро-2024.
Команда Сергея Реброва, как возможный победитель плей-офф отбора Пути В, была посеяна из последней четвертой корзины и попала в группу E, где может сыграть против Бельгии, Словакии и Румынии.
Финальный турнир Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии.
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