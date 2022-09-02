Пришлось выбить соотечественницу: две украинки преодолели стартовый круг парного разряда US Open

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк вышли во второй раунд основной сетки парного турнира US Open-2022.

Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко обыграли в очень непростом матче Деву Уварди из Венгрии и Тамару Зиданшек из Словении - 6:3, 6:7, 7:6.

Марта Костюк пробилась во второй круг в дуэте с китаянкой Чжан Шуай. Им хватило двух сетов, чтобы победить еще одну украинку Надежду Киченок и грузинку Оксану Калашникову - 6:4, 6:4.

В следующем раунде Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Анна Бондарь (Венгрия) / Гретье Миннен (Бельгия).

В свою очередь, Костюк и Чжан Шуай за выход в третий круг поборются против словачки Терезы Михаликовой и белорусски Александры Саснович, которая выступает на турнире в нейтральном статусе из-за полномасштабного российского вторжения в Украину при поддержке РБ.

Напомним, в одиночном разряде US Open-2022 больше не осталось представительниц Украины. Открытый чемпионат США продлится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

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