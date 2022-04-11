Присоединились к позору: российские фигуристы выступили в пропагандистском шоу Плющенко в поддержку войны

Присоединились к позору: российские фигуристы выступили в пропагандистском шоу Плющенко в поддержку войны

Двухкратный чемпион Олимпийских игр одобряет вооруженную агрессию своей страны против Украины.

Титулованный российский фигурист Евгений Плющенко организовал пропагандистское ледовое шоу, в котором приняли участие и другие фигуристы из РФ.

Плющенко поддержал президента страны-агрессорки Владимира Путина по поводу полномасштабного вторжения в Украину. Он устроил шоу в российском городе Тула. Конечно, и здесь не обошлось без пропаганды. На приглашениях, который подготовили организаторы, напечатана буква "Z" - один из символов российских оккупантов в Украине.

Dear @ISU_Figure today в Tula, Россия, show был организован под остроумием сигнала Z, который в сотрудничестве с введением российских трупов в территорию Украини был recognised as nový znak fascism and extremism.1/4 pic .twitter.com/6zQ0i6TVyD – Danzo. (@med_dnz) April 9, 2022

Участвовать в этом действе вызвался ряд известных российских фигуристов, среди которых Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова, Иван Букин. Однако после окончания шоу часть фигуристов выразили недовольство тем, что мероприятие оказалось откровенно пропагандистским.

"Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь - я этим живу. Хочу участвовать в соревнованиях, хочу ставить новые программы, участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляций", - отметила Туктамышева.

Как сообщалось ранее, российский гимнаст вышел на путинский митинг в "Лужниках" с чужой медалью: его высмеяли в Сети.

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