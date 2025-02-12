Присоединился к Леброну Джеймсу и Луке Дончичу: украинский баскетболист нашел новый клуб в НБА

Алексей Лень теперь будет выступать за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Украинский центровой Алексей Лень стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс".

О подписании 31-летнего украинского баскетболиста "озерники" объявили на официальных сторонах в соцсетях. Срок и детали сделки не разглашаются.

Как сообщил журналист Шамс Чарания, Лень намеревался подписать контракт с другой командой НБА "Индианой Пейсерс". Но решил присоединиться к "Лейкерс" после того, как обмен центрового "Шарлотт Хорнетс" Марка Уильямса в состав калифорнийцев был отменен из-за проваленного медицинского обследования.

"Лейкерс" станет шестым клубом Леня в НБА, где он выступает с 2013 года, когда "Финикс Санз" выбрал его под пятым номером на драфте. Позже центровой защищал цвета "Атланты Хокс", "Сакраменто Кингз", "Торонто Рэпторс" и "Вашинтон Уизардс".

В этом сезоне Лень принял участие в 36 матчах "Сакраменто Кингз", в которых набирал в среднем 1,4 очка и 1,8 подбора за 7,2 минуты на паркете.

Таким образом, Алексей будет играть в одной команде с легендой НБА Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем, которого этой зимой сенсационно подписали с "Даллас Маверикс", обменяв на своего центрового Энтони Дэвиса.

Лень стал третьим украинцем в истории "Лейкерс". Ранее в составе "озерников" выступали Станислав Медведенко (2000-2006), который выиграл с клубом два чемпионства (2001, 2002), а также Святослав Михайлюк в 2018-2019 годах

Дебют Леня за "Лейкерс" может состояться уже 13 февраля, когда калифорнийцы будут играть против команды другого украинца – "Юты Джаз" Святослава Михайлюка.

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