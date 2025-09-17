Присоединился к разгромной победе: Забарный дебютировал за ПСЖ в Лиге чемпионов

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ дома разгромил "Аталанту" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 4:0 .

Уже на 3-й минуте встречи счет открыл Маркиньос. На 39-й минуте преимущество хозяев поля укрепил Хвича Кварацхелия.

На 44-й минуте парижане могли забивать в третий раз, но Брэдли Барколя не реализовал пенальти.

После перерыва подопечные Луиса Энрике еще дважды поразили ворота соперника. На 51-й минуте отличился Нуну Мендеш, а на 90+1-й точку в этом поединке поставил Гонсалу Рамуш.

Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный начал матч на скамейке для запасных, но вышел на замену на 75-й минуте вместо Нуну Мендеша. Для 23-летнего украинца этот поединок стал дебютным за ПСЖ в Лиге чемпионов.

Обзор матча ПСЖ – "Аталанта"

Будет добавлен в скором времени.

В следующем туре самого престижного еврокубка ПСЖ 1 октября на выезде сразится с испанской "Барселоной", тогда как "Аталанта" 30 сентября примет бельгийский "Брюгге".

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.