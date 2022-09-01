Присоединился к разгрому со счетом 6:0: украинец отличился в чемпионате Чехии (видео)

Защитник пражской "Славии" Тарас Качараба помог своей команде разгромить соперника в чемпионате Чехии.

В среду, 31 августа, в рамках чемпионата Чехии пражская "Славия" разгромила "Теплице" – 6:0 .

27-летний украинский футболист Тарас Качараба вышел на поле в стартовом составе хозяев поля и на 61-й минуте ударом головой результативно замкнул фланговую передачу Томаша Голеша.

Также в составе пражского коллектива отличились Ондржей Лингр Мозес Усор и Лукаш Провод, дубль на счету Станислава Тецла.

Лучшие моменты матча "Славия" — "Теплице":

В этом сезоне Качараба принял участие во всех семи матчах "Славии" и неизменно выходил на поле в стартовом составе своей команды. В прошлом сезоне украинец провел за "Славию" 34 матча, забив один мяч.

"Славия" вышла на первую строчку имея в активе 15 очков. Коллектив украинца только раз уступал в чемпионате этого сезона. "Теплице" с 5 пунктами занимает лишь 13 место.

Читайте также:

"Ювентус" одержал уверенную победу над клубом украинца в Серии А, "Наполи" неожиданно оступился с новичком

"Арсенал" без Зинченко вырвал победу над командой Джеррарда и сохранил лидерство в АПЛ

Прервал двухлетнюю "засуху": Коноплянка отличился дебютным голом за польский клуб