Приставал к женщинам и обнажился в баре: звезда "Манчестер Сити" пьяным попал в громкий скандал (видео)

Кайлу Уокеру может грозить до двух лет лишения свободы.

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер оказался в эпицентре громкого скандала.

Как сообщает The Sun, в воскресенье, 5 марта, 32-летний футболист посетил бар, где выпил лишнего и отметился непристойным поведением, в частности начал приставать к женщинам.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Уокер схватил одну из девушек за грудь, прижимался к ней и даже спустил штаны спортивного костюма и обнажился перед посетителями заведения.

[] Kyle Walker был истратил трещину в баре и был caught touching woman's intimate parts numerous times. Он может claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of 2 years in prison. #ManCity



[ @SunSport ] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB — City Zone (@City_Zone_) 8 марта 2023

Теперь Уокера могут обвинить в непристойном обнажении, что предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Отметим, что Кайл женат и воспитывает четырех детей. Жена футболиста Энни Килнер тогда в баре не была.

В этом сезоне Уокер сыграл за "Манчестер Сити" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

Добавим, что за день до инцидента Кайл провел 90 минут на поле в матче 26-го тура АПЛ против "Ньюкасла", который "горожане" выиграли со счетом 2:0.

Напомним, что это далеко не первая скандальная выходка Уокера. Во время карантина он оскандалился вызовом эскортниц на секс-вечеринку. Также Кайл в компании партнеров по национальной сборной посмотрел шоу стриптизерш онлайн.

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