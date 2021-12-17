"Приставлял пистолет к виску": в Черкасской области произошла стычка между футбольным тренером и подростками

Участники инцидента рассказывают разные версии происшествий.

В Городище Черкасской области произошла стычка между местным детским футбольным тренером Дмитрием Пинчуком и компанией подростков. Об этом сообщает provce.ck.ua.

Инцидент произошел 12 декабря вечером. Поводом конфликта якобы явилось недовольство мужчины отдыхом парней в позднее время.

Одну из версий случившегося рассказал городищанин Олег Ковтанец.

– Ко мне обратился один из участников тех событий. Пинчук зашел в помещение железнодорожного вокзала, где именно было шестеро подростков. Был дождь, и они грелись в помещении. Вели себя адекватно. Иначе их выгнали бы работники. Пинчук их выстроил в шеренгу и начал гнуть мат. Слово за слово и он вытащил пистолет. Ребята скрылись. Тот сделал 2 выстрела в воздух и принялся стрелять по ногам.

Малолетние участники инцидента разбежались по домам. Один из них вызвал полицию.

- Его полиция забрала, но он через некоторое время вернулся. Снова подошел к ребятам, которые остались и продолжил угрожать пистолетом. На него еще раз вызвали правоохранителей. К счастью, в тот вечер обошлось без травмированных. Но одному парню он приставлял пистолет к виску, - утверждает Ковтанец.

В то же время, сам Пинчук рассказывает другую версию событий. Тренер говорит, что сделал замечание компании подростков, а они вернулись с подкреплением и избили его.

- На самом деле, я просил детей расходиться домой. Им нет и 16 лет. На подростков постоянно жалуются люди, потому что боятся ходить в районе железнодорожного вокзала. Когда я сделал им замечания, они не захотели уходить. Послали меня подальше. Потом я достал игрушечный пистолет, чтобы напугать. Через 20 минут после этого прибежало человек 16 и стали избивать меня. Забрали оружие. Стрелять в меня. От нее я не пострадал, потому что это "стартовый" пистолет. Но они избивали меня трубами, палками. Младшему было лет 13, а самому старшему - 17. Что было потом, я не помню. Был без сознания. Меня забрала "скорая".

Тренер жалуется, что ему якобы сломали ребра, выбили зубы и имеет сотрясение мозга. Медики подтвердили, что Пинчука доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом носа.

В областной полиции утверждают, что ни от одного участника событий письменных заявлений не поступало. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Тренер говорит, что обратится в полицию после выздоровления. Пострадавшие же ждут реакции правоохранительных органов по факту вызова на место инцидента.

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