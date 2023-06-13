Присудили техническое поражение: клуб футболиста сборной Украины не смог выйти в элиту чемпионата Франции

"Бордо" украинского полузащитника Даниила Игнатенко засчитали техническое поражение в матче заключительного тура французской Лиги 2 с "Родезом".

Такое решение приняла Профессиональная футбольная лига Франции.

Поединок завершился скандалом. На 22-й минуте игру прекратили досрочно после того, как один из болельщиков "Бордо" после пропущенного мяча своей команды выскочил на поле и толкнул игрока "Родеза".

Сначала рефери приостановил матч, но затем принял решение досрочно его закончить.

Получив техническое поражение, "Бордо" с 69 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Лиги 2 и не смог повыситься в классе. В элитный дивизион вышли "Гавр" (75 очков) и "Мец" (72 балла).

Кроме того, следующий сезон команда Игнатенко начнет с минус одним очком. Также "Бордо" наказали закрытием стадиона на два матча чемпионата и закрытие южной трибуны еще на два.

"Родез" благодаря полученным в игре с "Бордо" трем очкам избежал вылета из Лиги 2.

Отметим, что в сезоне-2022/23 Игнатенко провел 37 матчей за французский клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Напомним, Даниил получил вызов в сборную Украины на июньские матчи отбора Евро-2024. В товарищеском поединке с Германией 26-летний полузащитник появился на замену на 64-й минуте.

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