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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Притула разнес Ломаченко из-за его поста об обстреле Белгород-Днестровского: боксер ответил

Шоумен наехал на титулованного чемпиона в комментариях, а тот не смолчал.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергей Притула и Василий Ломаченко

Сергей Притула и Василий Ломаченко

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула жестко раскритиковал украинского боксера Василия Ломаченко из-за его поста о ракетном ударе россиян по Белгороду-Днестровскому.

Шоумен наехал на титулованного чемпиона в комментариях к его публикации в Facebook за то, что тот не назвал россиян виновными в обстреле Белгород-Днестровского.

"Жалкий трус! Кого конкретно из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что россияне убивают твоих земляков?

По благословению твоего всратого патриарха Кирилла! Какой такой же черт, как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?" – написал Притула.

Боксер оперативно ответил на комментарий Притулы.

"Бессовестный человек! Действительно, мы с вами разные украинцы", – написал Ломаченко.

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Напомним, в понедельник, 23 июня, российская армия атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.

В момент атаки в заведении находились 18 человек. Погибли три работника заведения. Ранения получили 14 человек, среди которых двое 11-классников.

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