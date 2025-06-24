Притула разнес Ломаченко из-за его поста об обстреле Белгород-Днестровского: боксер ответил

Сергей Притула и Василий Ломаченко

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Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула жестко раскритиковал украинского боксера Василия Ломаченко из-за его поста о ракетном ударе россиян по Белгороду-Днестровскому.

Шоумен наехал на титулованного чемпиона в комментариях к его публикации в Facebook за то, что тот не назвал россиян виновными в обстреле Белгород-Днестровского.

"Жалкий трус! Кого конкретно из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что россияне убивают твоих земляков?

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По благословению твоего всратого патриарха Кирилла! Какой такой же черт, как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?" – написал Притула.

Боксер оперативно ответил на комментарий Притулы.

"Бессовестный человек! Действительно, мы с вами разные украинцы", – написал Ломаченко.

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Напомним, в понедельник, 23 июня, российская армия атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.

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В момент атаки в заведении находились 18 человек. Погибли три работника заведения. Ранения получили 14 человек, среди которых двое 11-классников.