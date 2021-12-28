Привел "бело-синих" к чемпионству: УПЛ назвала лучшего тренера по итогам 2021 года

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби не вошел даже в тройку лучших.
Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу стал лучшим в украинской Премьер-лиге в 2021 году.
Об этом сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения футбольных тренеров.
В уходящем году румынский специалист привел киевлян в чемпионский титул в УПЛ, получив среднюю оценку 4,5. По ходу сезона опытный коуч 6 раз становился лучшим тренером тура.
На втором месте оказался руководитель луганской "Зари" Виктор Скрипник, а замкнул тройку лучших Игорь Йовичевич, возглавляющий "Днепр-1".
Рейтинг лучших тренеров УПЛ в 2021 году:
- Мирча Луческу ("Динамо") – 4,50 балла;
- Виктор Скрипник ("Заря") – 4,34;
- Игорь Йовичевич ("Днепр-1") – 4,30;
- Луиш Каштру ("Шахтер") – 4,22;
- Роберто Де Дзерби ("Шахтер") – 4,20.
Отметим, что Кашру руководил "горняками" первой половины 2021 года, после чего его сменил Де Дзерби.
Оценка специалистов проводилась по пяти критериям – номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий.
Средний балл выводится из оценок, которые каждый тур выставляют тренерам.
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