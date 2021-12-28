Привел "бело-синих" к чемпионству: УПЛ назвала лучшего тренера по итогам 2021 года

Привел "бело-синих" к чемпионству: УПЛ назвала лучшего тренера по итогам 2021 года

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби не вошел даже в тройку лучших.

Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу стал лучшим в украинской Премьер-лиге в 2021 году.

Об этом сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения футбольных тренеров.

В уходящем году румынский специалист привел киевлян в чемпионский титул в УПЛ, получив среднюю оценку 4,5. По ходу сезона опытный коуч 6 раз становился лучшим тренером тура.

На втором месте оказался руководитель луганской "Зари" Виктор Скрипник, а замкнул тройку лучших Игорь Йовичевич, возглавляющий "Днепр-1".

Рейтинг лучших тренеров УПЛ в 2021 году:

Мирча Луческу ("Динамо") – 4,50 балла; Виктор Скрипник ("Заря") – 4,34; Игорь Йовичевич ("Днепр-1") – 4,30; Луиш Каштру ("Шахтер") – 4,22; Роберто Де Дзерби ("Шахтер") – 4,20.

Отметим, что Кашру руководил "горняками" первой половины 2021 года, после чего его сменил Де Дзерби.

Оценка специалистов проводилась по пяти критериям – номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий.

Средний балл выводится из оценок, которые каждый тур выставляют тренерам.

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