Привел команду к чемпионству: Реброва признали лучшим тренером сезона в ОАЭ

Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров стал лучшим тренером чемпионата ОАЭ в сезоне-2021/22.

Об этом сообщает официальный сайт эмиратского клуба.

Кроме украинского специалиста, признание по итогам прошлой кампании заслужили и футболисты "Аль-Айна". Сразу семь из них попали в символическую сборную и получили личные награды.

Ребров стал главным тренером "Аль-Айна" летом 2021 года. Ранее он возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Под руководством украинца "Аль-Айн" выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда Реброва стала победителем Кубка лиги ОАЭ.

Читайте также:

"Шахтер" в большинстве выцарапал первую победу в сезоне, одолев новичка УПЛ

"Колос" одержал вторую победу на старте нового сезона УПЛ

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу