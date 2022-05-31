Привел свою команду к трофею: УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов-2021/2022

Европейский футбольный союз подвел итоги Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Лучшим игроком Лиги чемпионов-2021/22 признан нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.

В триумфальном для "сливочных" розыгрыше турнира француз стал лучшим бомбардиром. За 12 матчей он забил 15 голов и сделал два ассиста.

Лучшим молодым футболистом сезона ЛЧ стал 21-летний вингер "Реала" Винисиус Жуниор. На счету талантливого бразильца 4 гола в 13 поединках. Именно он стал автором победного мяча в финальном сражении с "Ливерпулем".

В решающем поединке турнира, состоявшемся 28 мая в Париже, "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0.

Для "Реала" эта победа в Лиге чемпионов стала 14-й в истории, что является абсолютным рекордом среди клубов.

До этого "Реал" в последний раз выиграл ЛЧ в сезоне-2017/18. Тогда в киевском финале команда Зинедина Зидана одолела как раз "Ливерпуль" (3:1), завоевав третий трофей самого престижного еврокубка.

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