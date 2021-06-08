"Привет, Энтони": Усик зловеще обратился к Джошуа перед потенциальным супербоем (видео)

Дата титульного поединка все еще остается неизвестной.

Звездный украинский боксер Александр Усик обратился к чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа перед их потенциальным боем.

В Сети было опубликовано видео, на котором непобежденный супертяжеловес прыгает со скакалкой и на английском говорит: "Привет, Энтони. Как ты?" В конце ролика Александр зловеще рассмеялся.

"Пошла жара", - написано в комментарии к посту.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Поветкин высказался о шансах Усика в чемпионском бою против Джошуа.

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