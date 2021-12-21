Привилась "Спутником": российскую теннисистку не пустили на Australian Open

Российская вакцина не сертифицирована в Австралии.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева должна пропустить Australian Open-2022.

Об этом спортсменка сообщила в Twitter.

Дело в том, что она привилась российской вакциной "Спутник", которая в Австралии не сертифицирована.

Unfortunately, Я не участвую в этом году AO Event. Я действительно счастлива с уровнем tenis Я выставлю на последние несколько результатов и я буду играть в спутнике, но не слышно. Достаточное количество для всех участников и команды, которые всегда делают приятные результаты! pic.twitter.com/l2UDmUmSF8 — Nata Vikhlyantseva (@NVikhlyantseva) December 20, 2021

"К сожалению, я не буду участвовать в Australian Open-2022. Я очень довольна уровнем тенниса, который показала на нескольких последних турнирах и хотела бы сыграть в Австралии, но вакцина "Спутник" там еще не сертифицирована. Удачи всем участникам и команде АО, которая всегда проводит отличные мероприятия", — написала Вихлянцева.

Сейчас теннисистка занимает 194 место в рейтинге WTA.

Australian Open-2022 состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.

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