Привились "Спутником": сборную России по баскетболу не пускают на чемпионат мира

Привились "Спутником": сборную России по баскетболу не пускают на чемпионат мира

Российская Федерация баскетбола пытается исправить ситуацию.

Женская сборная России по баскетболу может упустить квалификацию чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на собственные источники.

Национальную женскую команду не пускают в столицу США с российскими вакцинами от коронавируса.

Для въезда в страну требуется вакцинация одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Также существует проблема с визами, выдачу которых посольство США в России приостановило в 2020 году.

В то же время прессслужба Российской Федерации баскетбола (РФБ) отмечает, что ситуация под контролем. Специалисты федерации ведут необходимую работу по выполнению требований для въезда: в частности, проработан вариант, при котором игроки, тренеры и сотрудники сборной получат американские визы за пределами России. С вакцинами – сложнее. ФИБА пытается согласовать этот вопрос с американской стороной. Решение будет озвучено на следующей неделе.

С 10 по 13 февраля в рамках квалификации россиянки предстоит сыграть со сборными Пуэрто-Рико, Бельгии и США.

Финальный турнир состоится в Сиднее с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

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