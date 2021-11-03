"Привоз" и Бензема погубили "горняков": "Шахтер" повторно уступил "Реалу" в Лиге чемпионов (видео)

Мадридский клуб единолично возглавил группу, а подопечные Де Дзерби остались на последней строчке.

Донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании завершился со счётом 2:1 .

Первый момент во встрече "сливочные" создали на 5-й минуте. Лука Модрич с убийственной позиции расстреливал ворота "горняков", но Анатолий Трубин каким-то чудом среагировал на удар хорвата, переведя мяч на угловой.

На 10-й минуте команда Роберто Де Дзерби ответила выстрелом Алана Патрика с линии штрафной, после которого мяч попал в левую штангу.

Неписаное правило футбола "Не забиваешь ты, забивают тебе" сыграло злую шутку с вице-чемпионом Украины. На 14-й минуте "Королевский клуб" открыл счет в матче после грубейшей ошибки соперника. Трубин перед воротами отдал пас на Марлона, того обокрал Винисиус Жуниор и сбросил на Карима Бензема - французский форвард отправлял мяч уже в пустые.

Интересно, что благодаря этому голу "Реал" стал первой командой в истории Кубка чемпионов / Лиги чемпионов, которая забила 1000 голов в соревнованиях (включая квалификацию).

В конце первого тайма "Шахтер" сумел отыграться. Николай Матвиенко классной передачей нашел Алана Патрика, тот грудью сбросил в центр, а Фернандо завершил атаку ударом под перекладину. Этот гол стал первым для украинских клубов на групповой стадии нынешней Лиги чемпионов.

Во втором тайме "Реал" добавил и смог во второй раз поразить ворота Трубина. На 61-й минуте снова сработала связка Винисиус - Бензема. Бразилец ассистировал, а француз оформил дубль. Этот гол оказался победным в этом матче.

В другом матче группы молдавский "Шериф" примет миланский "Интер". Этот поединок стартует сегодня, 3 ноября, в 22.00 по киевскому времени.

После победы над "горняками" мадридский клуб (9 очков) единолично возглавил группу D. "Шахтер" с одним набранным баллом замыкает квартет. Между ними расположились "Шериф"(6) и "Интер"(4), еще не сыгравшие очный поединок 4-го тура.

В 5-м туре ЛЧ "Шахтер" встретится на выезде с "Интером", а "Реал" приедет в гости к "Шерифу". Матчи пройдут 24 ноября.

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