"Привоз" молодого защитника и отмененный гол: "Динамо" чуть не потерпело первое поражение в 2022 году

"Привоз" молодого защитника и отмененный гол: "Динамо" чуть не потерпело первое поражение в 2022 году

Команда Мирчи Луческу не осилила один из самых титулованных клубов Болгарии.

В пятницу, 4 февраля, киевское "Динамо" провело третий спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Мирчи Луческу сыграла вничью с одним из самых титулованных клубов Болгарии - софийским "Левски". Поединок на арене Mardan Stadium завершился со счетом 1:1.

"Бело-синие" выиграли первый тайм благодаря голу Виталия Буяльского на 32-й минуте. Ассистировал ему с правого края штрафной Денис Антюх.

Во второй половине встречи болгарская команда сумела отыграться. На 76-й минуте Димитар Костадинов обокрал защитника "Динамо" Владимира Бражко, прорвался в штрафную киевлян и пробил в ближний угол ворот Дениса Бойко.

На 81-й минуте мяч снова оказался в сетке ворот "бело-синих". Однако гол "Левски" не был засчитан арбитром из-за нарушения правил.

После этого в Турции "Динамо" планирует провести еще четыре контрольных матча. 7 февраля "бело-синие" сыграют с черногорским "Рударом".

Напомним, в первом контрольном матче турецкого сбора киевляне разгромили болгарский "Лудогорец" (4:1), а затем в волевом стиле обыграли сербский клуб "Чукарички" (3:2).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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