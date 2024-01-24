"Приятно творить историю": Ястремская прокомментировала выход в полуфинал Australian Open-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская на пресс-конференции высказалась о выходе в полуфинал Australian Open-2024.

В четвертьфинале австралийского мэйджора 23-летняя уроженка Одессы победила чешку Линду Носкову и впервые в карьере прошла в 1/2 финала турнира серии Grand Slam.

Ястремская повторила исторический рекорд на Australian Open – она стала первой с 1978 года теннисисткой из квалификации, которая смогла дойти до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

"Как сказала на корте, приятно творить историю. Это что-то новое для меня и моего поколения, потому что в последний раз это случилось очень давно. Тогда я еще даже не родилась. Это приятно. Очень рада впервые пробиться в полуфинал. Я была нервной, усталой и эмоциональной. На тренировке перед матчем я разозлилась на своего тренера. Но это нормально, потому что я смогла отбросить эмоции и сделала очередной шаг.

Цели перед стартом турнира? Я не думала об этом. Приехала сюда и просто сосредотачивалась на игре в каждом матче, на усовершенствовании. Работала над некоторыми личными аспектами. Это больше связано с мышлением и с тем, как чувствую себя на корте. Я действительно не ставила своей целью дойти до четвертьфинала, четвертого раунда, полуфинала или другой стадии. Просто пыталась наслаждаться игрой.

В четвертьфинале не было какой-либо конкретной тактики. Самое важное для меня было поддерживать энергию, потому что уже сыграла много матчей на Australian Open-2024 и провела немало сетов. И чувствовать усталость нормально. Основная цель была просто поддерживать энергию и оставаться позитивной, даже если совершала глупые ошибки. Я старалась не злиться на себя, потому что понимала, почему это происходит. Все просто, не было большого плана", – сказала Ястремская.

Даяна стала второй в истории украинкой после Элины Свитолиной, которая дошла до 1/2 финала турнира Большого шлема в одиночном разряде, а также первой, кто добрался до этой стадии именно на Australian Open.

За выход в финал Australian Open-2024 Ястремская сразится с победительницей матча между "нейтральной" россиянкой Анной Калинской и Чжэн Циньвэнь из Китая.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал одиночного разряда Australian Open-2024, в напряженной борьбе проиграв четвертой ракетке мира и действующей чемпионке US Open американке Кори Гауфф.

Кроме того, украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал парного разряда Australian Open-2024. За путевку в финал они посоревнуются против дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Австралия).

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