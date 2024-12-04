Призер Олимпиады-2024 Ковтун прокомментировал информацию о возможной смене спортивного гражданства

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже в спортивной гимнастике Илья Ковтун отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства.

В комментарии Tribuna.com 21-летний украинский гимнаст отказался лично прояснить сложившуюся ситуацию.

"За информацией обращайтесь к моему личному тренеру. Спасибо", – сказал Ковтун.

Ранее стало известно, что Ковтун и его личный тренер Ирина Горбачева могут сменить спортивное гражданство и начать представлять Хорватию вместо Украины. По словам Горбачевой, окончательное решение будет принято до конца этого года.

Добавим, что Ковтун и Горбачева весь 2024 год готовились к соревнованиям в Хорватии. Спортсмен не возвращался в Украину после Олимпиады в Париже.

Напомним, Ковтун на Олимпиаде-2024 завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Это его первая олимпийская медаль в карьере.

Также он дважды становился четвертым на Играх в Париже – в вольных упражнениях и личном многоборье. Кроме того, Илья занял пятое место в составе сборной Украины в командном многоборье.

Игры в Париже стали уже второй Олимпиадой в карьере Ковтуна. На дебютных для себя Играх в Токио в 2021 году он занял 11-е место в личном многоборье и стал седьмым в команде.

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