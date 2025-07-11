- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 418
- Время на прочтение
- 1 мин
Призер Олимпиады-2024 официально сменил украинское гражданство на хорватское
Гимнаст Илья Ковтун отныне будет представлять на всех соревнованиях Хорватию.
Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже в спортивной гимнастике Илья Ковтун официально сменил украинское гражданство на хорватское.
Об этом сообщила Международная федерация спортивной гимнастики (FIG).
Решение о выступлениях Ковтуна за сборную Хорватии принял Исполнительный комитет FIG на своем заседании в швейцарской Лозанне, которое состоялось 9-10 июля.
Время дебюта Ковтуна за хорватскую сборную остается неизвестным. Если в Украине не дадут согласие на его переход, то спортсмен должен будет отбыть годовой "карантин" вне соревнований.
Отметим, что сменить спортивное гражданство с украинского на хорватское также решила личный тренер 21-летнего гимнаста Ирина Горбачева.
Ковтун и Горбачева весь 2024 год готовились к соревнованиям в Хорватии. Уроженец Черкасс не возвращался в Украину после Олимпиады-2024 в Париже.
Напомним, Ковтун на Олимпиаде-2024 завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Это его первая олимпийская медаль в карьере. Также он дважды становился четвертым на Играх в Париже – в вольных упражнениях и личном многоборье. Кроме того, Илья занял пятое место в составе сборной Украины в командном многоборье.
Игры в Париже стали уже второй Олимпиадой в карьере Ковтуна. На дебютных для себя Играх в Токио в 2021 году он занял 11-е место в личном многоборье и стал седьмым в команде.