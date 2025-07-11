Призер Олимпиады-2024 официально сменил украинское гражданство на хорватское

Илья Ковтун / © Associated Press

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Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже в спортивной гимнастике Илья Ковтун официально сменил украинское гражданство на хорватское.

Об этом сообщила Международная федерация спортивной гимнастики (FIG).

Решение о выступлениях Ковтуна за сборную Хорватии принял Исполнительный комитет FIG на своем заседании в швейцарской Лозанне, которое состоялось 9-10 июля.

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Время дебюта Ковтуна за хорватскую сборную остается неизвестным. Если в Украине не дадут согласие на его переход, то спортсмен должен будет отбыть годовой "карантин" вне соревнований.

Отметим, что сменить спортивное гражданство с украинского на хорватское также решила личный тренер 21-летнего гимнаста Ирина Горбачева.

Ковтун и Горбачева весь 2024 год готовились к соревнованиям в Хорватии. Уроженец Черкасс не возвращался в Украину после Олимпиады-2024 в Париже.

Напомним, Ковтун на Олимпиаде-2024 завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Это его первая олимпийская медаль в карьере. Также он дважды становился четвертым на Играх в Париже – в вольных упражнениях и личном многоборье. Кроме того, Илья занял пятое место в составе сборной Украины в командном многоборье.

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Игры в Париже стали уже второй Олимпиадой в карьере Ковтуна. На дебютных для себя Играх в Токио в 2021 году он занял 11-е место в личном многоборье и стал седьмым в команде.