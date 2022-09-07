Призер Олимпиады чуть не погиб в авиакатастрофе в Словакии: детали инцидента

Самолет, за штурвалом которого был олимпийский призер Радослав Жидек, разбился в Словакии. Спортсмен чудом выжил.

Словацкий сноубордист Радослав Жидек чудом остался жив после авиакатастрофы.

Об этом сообщает Noviny.

У самолета, которым управлял спортсмен, возникли технические проблемы, повлекшие потерю тяги. Он упал на конюшню и загорелся.

Кроме сноубордиста в самолете был еще один человек – обоим удалось выбраться из него. Одного из них с ожогами медики доставили в Жилинскую больницу.

Отмечается также, что в момент аварии лошадей в конюшне не было.

Жидек первый в истории Словакии призер зимних Олимпийских игр. В 2006 году он завоевал серебряную медаль в сноубордкроссе.

Напомним, что участник Олимпиады-2016 Шавес Гарт, который должен был праздновать 30-летие, был застрелен во время инцидента на Багамских островах.

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