Призер Олимпиады чуть не погиб в авиакатастрофе в Словакии: детали инцидента

Самолет, за штурвалом которого был олимпийский призер Радослав Жидек, разбился в Словакии. Спортсмен чудом выжил.
Словацкий сноубордист Радослав Жидек чудом остался жив после авиакатастрофы.
Об этом сообщает Noviny.
У самолета, которым управлял спортсмен, возникли технические проблемы, повлекшие потерю тяги. Он упал на конюшню и загорелся.
Кроме сноубордиста в самолете был еще один человек – обоим удалось выбраться из него. Одного из них с ожогами медики доставили в Жилинскую больницу.
Отмечается также, что в момент аварии лошадей в конюшне не было.
Жидек первый в истории Словакии призер зимних Олимпийских игр. В 2006 году он завоевал серебряную медаль в сноубордкроссе.
Напомним, что участник Олимпиады-2016 Шавес Гарт, который должен был праздновать 30-летие, был застрелен во время инцидента на Багамских островах.
Читайте также:
Находится в коме: известный легкоатлет попал в ужасное ДТП
Умер легендарный американский боксер, который имел бешеную силу удара и сражался с Мохаммедом Али
В Зимбабве футбольного фаната зарубили мачете из-за поражения "Манчестер Юнайтед"