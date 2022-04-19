Призер Олимпийских игр-2020 покинул территорию Украины – причина уже известна

Украинский каратист Станислав Горуна, защищавший Украину в рядах ВСУ, отправился на турнир в Португалию.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 покинул территорию Украины.

Об этом сообщает Xsport.

По информации источника, украинец отправился в Португалию на турнир и вернется домой 25 апреля.

Также он добавил, что после месяца войны получил разрешение от командования части вернуться в повседневную жизнь и начать тренировки.

Напомним, недавно Станислав Горуна продал свою олимпийскую медаль, а вырученные средства передал на нужды украинской армии.

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