Призер Олимпийских игр-2020 покинул территорию Украины – причина уже известна

Украинский каратист Станислав Горуна, защищавший Украину в рядах ВСУ, отправился на турнир в Португалию.
Бронзовый призер Олимпиады-2020 покинул территорию Украины.
Об этом сообщает Xsport.
По информации источника, украинец отправился в Португалию на турнир и вернется домой 25 апреля.
Также он добавил, что после месяца войны получил разрешение от командования части вернуться в повседневную жизнь и начать тренировки.
Напомним, недавно Станислав Горуна продал свою олимпийскую медаль, а вырученные средства передал на нужды украинской армии.
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