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Призер Олимпийских игр в Токио выставил на аукцион свою медаль, деньги пойдут на помощь ВСУ

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Призер Олимпийских игр в Токио выставил на аукцион свою медаль, деньги пойдут на помощь ВСУ

Associated Press

Станислав Горуна отдает самую ценную награду ради украинской армии.

Украинский каратист Станислав Горуна выставил на продажу бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Вырученные средства он передаст на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Tribuna.com, 33-летний спортсмен продает свою награду с помощью аукциона на платформе eBay. Стартовая цена лота - 10 тысяч долларов.  

"Здравствуйте. Мы из Украины, а в Украине - война. Нас атакует российская армия по приказу президента РФ. Здесь тысячи смертей и десятки тысяч раненых. Миллионы людей остались без дома. Но наша армия героически воюет и отбивает родную землю у врага.

Моя олимпийская медаль - самая ценная из более 200 медалей, которые я добыл за 19 лет карьеры. Она символизирует всю проделанную мной работу в спортзале и на соревнованиях. Символизирует каждую победу, одержанную по пути к Олимпиаде. Я хочу продать ее на аукционе и поддержать свой народ в это сложное время. Нет сейчас ничего важнее Украины", - прокомментировал свой поступок Горуна.

Отметим, что к аукциону присоединились многие известные спортсмены. Среди лотов даже футболка лучшего футболиста мира по версии ФИФА Роберта Левандовски с его автографом.

Ранее сообщалось, что Горуна обратился к россиянам с призывом подняться и свергнуть путинский режим. После полномасштабного вторжения РФ в Украину каратист сразу же вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от оккупантов.

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