Призер Олимпийских игр в Токио выставил на аукцион свою медаль, деньги пойдут на помощь ВСУ

Призер Олимпийских игр в Токио выставил на аукцион свою медаль, деньги пойдут на помощь ВСУ

Станислав Горуна отдает самую ценную награду ради украинской армии.

Украинский каратист Станислав Горуна выставил на продажу бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Вырученные средства он передаст на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Tribuna.com, 33-летний спортсмен продает свою награду с помощью аукциона на платформе eBay. Стартовая цена лота - 10 тысяч долларов.

"Здравствуйте. Мы из Украины, а в Украине - война. Нас атакует российская армия по приказу президента РФ. Здесь тысячи смертей и десятки тысяч раненых. Миллионы людей остались без дома. Но наша армия героически воюет и отбивает родную землю у врага.

Моя олимпийская медаль - самая ценная из более 200 медалей, которые я добыл за 19 лет карьеры. Она символизирует всю проделанную мной работу в спортзале и на соревнованиях. Символизирует каждую победу, одержанную по пути к Олимпиаде. Я хочу продать ее на аукционе и поддержать свой народ в это сложное время. Нет сейчас ничего важнее Украины", - прокомментировал свой поступок Горуна.

Отметим, что к аукциону присоединились многие известные спортсмены. Среди лотов даже футболка лучшего футболиста мира по версии ФИФА Роберта Левандовски с его автографом.

Ранее сообщалось, что Горуна обратился к россиянам с призывом подняться и свергнуть путинский режим. После полномасштабного вторжения РФ в Украину каратист сразу же вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от оккупантов.

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