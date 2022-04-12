Призер Паралимпиады-2020 продаст медаль, чтобы собрать средства на восстановление родного университета

Учебное заведение, в котором училась Литовченко, пострадало во время войны.

Призер Паралимпиады-2020 в Токио по настольному теннису Марина Литовченко выставила на аукцион свою золотую награду.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

Вырученные от продажи медали средства украинская спортсменка планирует потратить на восстановление Харьковского национального университета им. В.М. Каразина, пострадавшего во время войны, и помощь преподавателям.

"Сегодня моя страна демонстрирует несгибаемый дух и жажду такой необходимой победы. Каждый день мой город Харьков и Университет героически держится. Давайте поможем вместе ему выстоять!"

Все желающие могут писать в комментариях под постом или в личных сообщениях готовность участвовать в этом аукционе. Он продлится до 30 апреля. Стартовая цена медали – 10 тысяч долларов", – написала Литовченко.

Напомним, что чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик решил создать благотворительный фонд Usyk Foundation. Его целью будет поддержка защитников Украины и людей, пострадавших от войны.

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