Призера Олимпиады приговорили к 25 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Бывший гребец Натан Баггали и его брат на лодке переправляли кокаин.

Двукратный серебряный призер Олимпийских-игр 2004 в гребле на байдарках, австралиец Натан Баггали приговорен к 25 годам заключения за попытку контрабанды наркотиков.

Медалист Олимпиады в Афинах вместе со своим братом Дрю пытался ввезти в Австралию 650 кг кокаина на сумму 200 миллионов долларов, сообщает ABC.

Братьев Баггали признали виновными еще в апреле. Во время задержания в 2018 году они пытались выбросить наркотики за борт и уйти от катера ВМС Австралии.

Суд признал, что бывший олимпиец принимал активное участие в операции, а его брат был ее главным организатором. Аргументы адвоката, что Натан ничего не знал о запрещенных веществах в мешках на борту, а Дрю думал, что там табак, суд отверг.

Former Olympian Nathan Baggaley has been jailed for trying to import millions of dollars "worth of cocaine into Australia. @ebonycavallaro # 9News pic.twitter.com/zt0e1v7hHl — 9News Queensland (@ 9NewsQueensland) July 27, 2021

Таким образом, спортсмен получил 25 лет заключения, а его брат - 28. Об условно-досрочном освобождении Натан Баггали сможет просить через 12 лет, его брат - через 16.

Натан Баггали выиграл две серебряные медали в гребле на байдарках на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.

В 2005 году трехкратного чемпиона мира отстранили из-за положительного теста на стероиды.

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