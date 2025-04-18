Призерка Олимпийских игр в дзюдо Билодид официально дебютировала в футболе (видео)

Дарья Билодид / © ФК Металлист 1925

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Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в дзюдо Дарья Билодид провела дебютный официальный матч за женскую команду "Металлиста 1925".

24-летняя Билодид вышла на замену на 87-й минуте поединка чемпионата Украины против "Ладомира".

На 90-й минуте Дарья нанесла удар по воротам и попала в голкипера соперников. Впрочем, в момент передачи Билодид все равно находилась в офсайде.

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"Это популяризация женского футбола. Она была послом клуба. Умеет играть, мы уже видели на тренировке. Трудно ей будет совмещать футбол и дзюдо, но было бы желание. Она в своем виде спорта очень талантливая, занимает самые высокие места", – комментировал для Суспільне Спорт подписание Билодид главный тренер харьковской команды Владимир Пятенко.

"Металлист 1925" одержал победу над "Ладомиром" со счетом 6:0. Харьковский клуб продолжает борьбу за чемпионский титул и сократил отставание от лидирующей с матчем в запасе "Ворсклы" до 2 очков.

Билодид подписала контракт с женской командой харьковчан в марте этого года. Она выступает за "Металлист 1925" под 77-м номером.

Ранее сообщалось, что Билодид поделилась эмоциями от подписания контракта с женской командой "Металлиста 1925".