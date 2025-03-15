Призерка Олимпийских игр в дзюдо Дарья Билодид стала футболисткой украинского клуба

Звездная украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала игроком футбольного клуба "Металлист 1925".

Как сообщается на клубных страницах в соцсетях, 24-летняя Билодид подписала контракт с женской командой харьковчан.

Билодид будет выступать за "Металлист 1925" под 77-м номером. В ближайшее время она присоединится к тренировочному процессу команды.

Дарья Билодид / Фото: "Металлист 1925"

"Сотрудничество между "Металлистом 1925" и легендарной украинской дзюдоисткой, амбасадором клуба Дарьей Билодид выходит на новый уровень. Чемпионка мира, Европы и призерка Олимпийских игр официально стала игроком женской команды "Металлиста 1925".

Дарья уже подписала контракт игрока и в ближайшее время присоединится к тренировочному процессу команды. Ее переход – это не просто яркое событие для украинского спорта, но и шаг к популяризации женского футбола. В клубе рассчитывают, что Билодид сможет сделать свой вклад в команду не только благодаря победному менталитету, но и непосредственно на футбольном поле", – говорится в заявлении харьковского клуба.

Дарья Билодид / Фото: "Металлист 1925"

Женская команда "Металлиста 1925" завершила регулярный чемпионат на 3-м месте и обеспечила себе место в чемпионской группе. Первая игра второй части сезона состоится в понедельник, 17 марта.

Билодид является бронзовой призеркой Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 48 кг. На Олимпиаде-2024 в Париже Дарья соревновалась в весе до 57 кг и выбыла в 1/8 финала из-за дисквалификации.

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