Признал свою вину: экс-главу Формулы-1 и поклонника Путина приговорили к 17 месяцам тюрьмы

Экс-главу Формулы-1, британского бизнесмена Берни Эклстоуна приговорили к 17 месяцам заключения за мошенничество.

Как сообщает Sky Sports, бывший спортивный функционер признал себя виновным в сокрытии 400 миллионов фунтов в трастовых фондах Сингапура.

Эклстоун был приговорен к 17 месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года, то есть он окажется в тюрьме только при условии, если в течение этого времени повторно совершит преступление.

Отмечается, что при вынесении приговора судья принял во внимание отсутствие судимостей и состояние здоровья 92-летнего экс-главы Формулы-1.

Кроме того, Экклстоун согласился выплатить налоговой и таможенной службам Великобритании 652,6 миллионов фунтов стерлингов штрафа.

Эклстоун руководил Формулой-1 с 1978 по 2017 год. В своих интервью бизнесмен неоднократно хвалил режимы Адольфа Гитлера и Владимира Путина. В 2019 году Эклстоун заявлял, что хотел бы, чтобы Путин захватил Европу.

Напомним, летом 2022 года он заявил, что готов даже "схватить пулю" за российского "фюрера". Эклстоун обвинил Украину и ее президента Владимира Зеленского в том, что не было ничего сделано для предотвращения войны. Позже функционер извинился за свои позорные высказывания.

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