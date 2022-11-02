Признали лучшим игроком турнира: лидер сборной Украины по волейболу завоевал Суперкубок Италии

Олег Плотницкий помог своей команде выиграть первый трофей сезона.

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий стал обладателем Суперкубка Италии в составе "Перуджи".

25-летний украинец сделал весомый вклад в триумф своей команды в "финале четырех".

Сначала "Перуджа", являющаяся действующим обладателем Кубка Италии, в полуфинале обыграла "Трентино". Напряженный поединок длился пять сетов и завершился победой клуба нашего соотечественника – 3:2.

А затем в решающей битве за трофей команда Плотницкого справилась с "Чивитановой" – действующим чемпионом итальянской Суперлиги. Финал также состоял из пяти партий: Чивитанова дважды выходила вперед, но Перуджа сумела отыграться и выиграть заключительный пятый сет.

Плотницкий в финале смог заработать 11 очков. Именно украинец был признан самым ценным игроком (MVP) Суперкубка Италии.

Для Олега это уже четвертый титул в составе "Перуджи". Он трижды завоевал с "Перуджей" Суперкубок страны и побеждал в Кубке Италии сезона-2021/22.

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