Признали ошибку: в ФА Боснии и Герцеговины заявили, что будут просить отменить матч с Россией

Представитель Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины (ФАБиГ) Фуад Чолпа сообщил, что будет просить отменить проведение товарищеского матча со сборной России.

Несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину, Футбольная Ассоциация Боснии и Герцеговины анонсировала проведение спарринга с командой страны агрессора. Впрочем, эта новость мгновенно вызвала возмущение мирового сообщества, так что теперь боснийские футбольные власти, похоже, собираются отказаться играть с россиянами.

Представитель Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины Фуад Чолпа заявил, что будет просить отменить проведение контрольного поединка между боснийцами и РФ.

"Я признаю, что ошибся. Буду просить отменить матч с Россией", - цитирует функционера BH Live.

Сам Чолпа ранее голосовал за проведение матча Россия - Босния и Герцеговина, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Кроме того, член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич прокомментировал решение футбольной сборной провести спарринг с россиянами. Он убежден, что игра будет отменена.

"Этот матч не состоится", - сказал Комшич для Radiosarajevo.ba.

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и РФ. В ответ Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессора.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Россияне последний раз провели матч в отборе к ЧМ-2022 в ноябре прошлого года. Тогда они уступили Хорватии 0:1.

Читайте также:

Мэр Сараево пригрозила санкциями ФА Боснии и Герцеговины в случае проведения матча с Россией

Продались за копейки: стало известно, сколько заплатят сборной Боснии и Герцеговины за матч с Россией

"Вы не можете поехать туда играть": украинские футболисты отреагировали на объявление матча Россия - Босния и Герцеговина