Признали виновным: российского чемпиона мира по биатлону дисквалифицировали на два года из-за допинга

Признали виновным: российского чемпиона мира по биатлону дисквалифицировали на два года из-за допинга

Российский биатлонист Алексей Волков был наказан за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмена поймали на употреблении фенотерола. Инцидент произошел в марте 2013 года.

Об этом сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Фенотерол входит в группу бета-2-агонистов и оказывает бронхолитическое действие. Используется для быстрого облегчения симптомов астмы.

Волков в форме допинг-контроля заявил об использовании беротека, содержащего фенотерол, но не имел разрешения на терапевтическое применение препарата.

Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону в марте 2013 года, были отправлены в Московскую антидопинговую лабораторию, которая сообщила, что образцы дали отрицательный результат на запрещенные вещества.

Однако записи в базе данных LIMS в московской лаборатории показали, что обе пробы дали положительный результат при начальном тестировании на фенотерол, но процедура подтверждения не проводилась.

Биатлонист признал нарушение. Результаты Волкова на чемпионате России-2013 аннулированы. Вынесено решение о дисквалификации на 2 года.

Волков выигрывал чемпионат мира 2017 в составе эстафети. Завершил карьеру в 2020 году.

Сейчас Волков работает тренером резервной биатлонной сборной России по стрельбе.

Напомним, что Международная федерация водных видов спорта (FINA) дисквалифицировала трех российских пловцов Артема Лобузова, Артема Подьякова и Александра Соколова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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