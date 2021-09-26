Признание нового короля: фанаты сорвали поход Усику в Лондоне за iPhone после победы над Джошуа (видео)

Признание нового короля: фанаты сорвали поход Усику в Лондоне за iPhone после победы над Джошуа (видео)

Обладатель четырех титулов был тепло принят британцами.

На следующий день после уверенной победы украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа и завоевания им поясов в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO команда новоиспеченного чемпиона отправилась в Лондоне в магазин, чтобы приобрести iPhone.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

Об этом в сторис Instagram рассказал один из тренеров непобежденного крымчанина Сергей Лапин.

"Пришли за iPhone, но там сумасшедшая очередь. Но - один момент. iPhone не купили, но Саня перефоткался со всем торговым центром. Такие дела", - рассказал Лапин.

В подтверждение своих слов тренер добавил два видео.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг , прозвучавший на 5 секунд раньше.

В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но , прозвучавший на 5 секунд раньше. Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой". А на пресс-конференции Усик сказал, что бой-реванш с британцем хочет провести в Украине.

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