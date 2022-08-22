"Признаю свою вину": скандальный украинский боксер извинился перед Усиком, которого оскорбил перед реваншем с Джошуа

Украинский боксер Иван Редкач извинился перед чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

Так, 36-летний Редкач в присущей ему манере одновременно потроллил и извинился перед чемпионом.

Об этом уроженец Сумщины написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю, Юсик! Было замечательное сражение. Извини, что тебя хейтил, больше не буду. Признаю свою вину. Молодец", — написал Редкач.

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В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Редкач, в свою очередь, на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержал 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решениям, однако впоследствии комиссия изменила результат поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что Редкач оскорбил Усика из-за его образа на битве взглядов с Джошуа.