Призывал к групповому изнасилованию: в Испании требуют уволить тренера женской футбольной команды

Таким образом специалист собирался сплотить команду.

Фанаты испанского "Райо Вальекано" требуют отставки наставника женской команды Карлоса Сантисо, который был назначен на должность только недавно.

Об этом сообщает издание Cadena SER.

Дело в том, что в ноябре прошлого года Сантисо попал в скандал из-за аудиозаписи в чате WhatsApp, на которой он предлагает всему тренерскому штабу "подцепить" девушку и всем вместе заняться с ней сексом. Вроде бы это должно способствовать сплочению команды. Тренер также отметил, что девушка должна быть совершеннолетней, чтобы потом не было проблем.

"Наш штаб прекрасен, но кое-чего нам все еще не хватает. Я думаю, нам все еще нужно сделать что-то похожее на то, что сделали ребята, из "Арандины" (три футболиста испанского клуба в 2017 году были приговорены к 38 годам тюрьмы каждый за групповое изнасилование 15-летней девушки, позже одного из них оправдали - прим). Нам нужно найти совершеннолетнюю девушку, чтобы не возникло проблем, и всем вместе трахнуть ее, чтобы больше сплотить штаб и команду. Посмотрите на "Арандину": их дела пошли лучше", - говорит Сантисо на аудиозаписи для своего тренерского штаба.

После того, как эта аудиозапись попала в Сеть, Карлосу пришлось покинуть пост тренера сборной Мадрида U-12. Недавно тренер трудоустроился в женской команде "Райо", однако это вызвало негодование поклонников клуба.

В свою очередь, президент "Райо" Рауль Мартин Пресса заявил, что увольнять тренера не собирается. Сантисо признал свою неправоту, но отметил, что все это было просто дружеским разговором.

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