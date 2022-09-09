Пробили дно: бывший соперник сборной Украины по отбору на ЧМ-2022 анонсировал спарринг с Россией

Сборная Боснии и Герцеговины объявила, что сыграет товарищеский матч с командой РФ, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение Российского футбольного союза (РФС) о проведении контрольного поединка. Встреча состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

9 сентября состоялось заседание чрезвычайного комитета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины. На нем было решено дать согласие на товарищеский матч со сборной страны-агрессора.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Ранее в РФ заявили об организации товарищеских матчей с Кыргызстаном и Ираном.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Россияне последний раз провели матч в отборе к ЧМ-2022 в ноябре прошлого года. Тогда они уступили Хорватии 0:1.

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