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Пробили дно: сербские фанаты скандировали кричалку о братании с россиянами перед матчем ЧМ-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
2 мин
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Пробили дно: сербские фанаты скандировали кричалку о братании с россиянами перед матчем ЧМ-2022

Скриншот видео

Болельщики балканской сборной поддержали страну-агрессора, ежедневно убивающую украинцев.

Скандальным поведением отличились сербские фанаты перед матчем против Бразилии на чемпионате мира-2022 по футболу.

На поединок, который состоялся 24 ноября в Лусаиле, некоторые болельщики балканской сборной пришли в футболках сборной России. Также были фанаты с шарфами и флагами, на которых изображены гербы РФ и Сербии.

Перед началом встречи они восклицали "Крым – Россия! Косово – Сербия!" и оскорбительную кричалку в адрес НАТО.

В соцсети попало видео, на котором сербские фанаты скандируют "Сербия и Россия – братья навеки".

Добавим, что бразильцы на футбольном поле наказали сербских болельщиков за такие отвратительные действия. "Селесао" одержали победу над Сербией со счетом 2:0.

Обзор матча

  • В другом матче первого тура квартета G Швейцария минимально победила Камерун – 1:0.
  • Во втором туре 28 ноября Бразилия померяется силами со Швейцарией, а Камерун сыграет с Сербией. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Камеруна вышел на матч ЧМ-2022 с флагом страны-агрессора на бутсах.

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Дата публикации
Просмотры
14к
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