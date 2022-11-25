Пробили дно: сербские фанаты скандировали кричалку о братании с россиянами перед матчем ЧМ-2022

Болельщики балканской сборной поддержали страну-агрессора, ежедневно убивающую украинцев.
Скандальным поведением отличились сербские фанаты перед матчем против Бразилии на чемпионате мира-2022 по футболу.
На поединок, который состоялся 24 ноября в Лусаиле, некоторые болельщики балканской сборной пришли в футболках сборной России. Также были фанаты с шарфами и флагами, на которых изображены гербы РФ и Сербии.
Перед началом встречи они восклицали "Крым – Россия! Косово – Сербия!" и оскорбительную кричалку в адрес НАТО.
В соцсети попало видео, на котором сербские фанаты скандируют "Сербия и Россия – братья навеки".
"Serbia and Russia являются brothers forever" — Serbian fans shout before match with Brazil. pic.twitter.com/9Iz8HMYU2V— Oriannalyla (@Lyla_lilas) November 24, 2022
Добавим, что бразильцы на футбольном поле наказали сербских болельщиков за такие отвратительные действия. "Селесао" одержали победу над Сербией со счетом 2:0.
Обзор матча
- В другом матче первого тура квартета G Швейцария минимально победила Камерун – 1:0.
- Во втором туре 28 ноября Бразилия померяется силами со Швейцарией, а Камерун сыграет с Сербией. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Камеруна вышел на матч ЧМ-2022 с флагом страны-агрессора на бутсах.
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