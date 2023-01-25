Пробито очередное дно: фанат пришел на матч россиянина на Australian Open в футболке с символом оккупантов

Также за пределами арены были болельщики с флагами "ДНР" и с изображением Путина.

Во время четвертьфинального матча Australian Open-2023 между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем один из болельщиков был на трибунах в футболке с буквой "Z" – символом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Отмечается, что элементы одежды, демонстрирующие белую букву "Z", входят в список запрещенных вещей на Australian Open. Однако мужчина пренебрег правилами организаторов соревнований и опозорился на весь мир, таким образом публично поддержав государство-агрессора.

Фото: ua.tribuna.com

Кроме того, за пределами теннисной арены были замечены болельщики с флагами так называемой "ДНР" и с изображением кремлевского диктатора Владимира Путина.

Просто двигаться вперед Melbourne Park po filing a skupina lidí, які стояли на капусті арені арени, тримаясь за флагом с Владимиром Путиным face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3 — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 25, 2023

На корте же спортсмена из страны-террориста постигла неудача — Рублев вылетел из турнира, разгромно уступив Джоковичу со счетом 1:6, 2:6, 4:6.

Добавим, что организаторы Australian Open-2023 допустили к соревнованиям игроков из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

Напомним, на матче первого круга Australian Open-2023 между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой случился скандал. Группа болельщиков пришла на поединок с флагом РФ и лицом кремлевского диктатора Владимира Путина на футболке. В ответ на позорную выходку организаторы турнира официально запретили приносить на игры флаги стран-агрессоров.

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